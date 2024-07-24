SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Haller defteri yeniden açıldı

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta Ciro Immobile sonrası hücum hattını güçlendirmek için yeni hamlelerin de gelmesi bekleniyor. Bir süredir Sebastian Haller isimleri yanyana bulunan Beşiktaş'ın futbolcuyu kadrosuna katma konusunda inatçı olduğu belirtildi.

Haller için yeniden atağa geçen Beşiktaş, Borussia Dortmund'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor. Haller geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)