SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a William Carvalho iddiası

Beşiktaş için İspanya'dan William Carvalho iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yaz ve devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Carvalho için yeniden devreye girdi. Betis'in Carvalho'yu kesin olarak göndermek istediği ve 32 yaşındaki futbolcu için taleplerini düşürmeye karar verdiği vurgulandı.

CARVALHO İKNA EDİLDİ

Beşiktaş'ın, bu doğrultuda William Carvalho için 4 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli orta saha oyuncusuna teklif ettiği sözleşmenin ise 2+1 yıl olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu iddia edildi. William Carvalho'nun önceliğinin ülkesi Portekiz olmasına rağmen transfer için ikna olduğu kaydedildi.

