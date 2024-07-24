Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri transferi açıklanıyor! Geliş saati belli oldu
Giriş Tarihi: 24.7.2024 09:20 Son Güncelleme: 24.7.2024 09:33

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri transferi açıklanıyor! Geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor. Arkadaşlarıyla vedalaşan Faslı golcü bugün saat 14.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri transferi açıklanıyor! Geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Youssef En- Nesyri nihayet Sarı-Lacivertliler'e kavuşuyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği 27 yaşındaki forvet için Kanarya, Sevilla'ya 25 milyon Euro bonservis ödeyecek. Faslı futbolcuya da 4 senelik imza attırılacak ve 6 milyon Euro maaş verilecek.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Arkadaşlarıyla vedalaşan, İspanya'dan Fas'a uçan ve eşyalarını toplayan En- Nesyri, bugün saat 14.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Fenerbahçe de merakla beklenen bu transferi açıklayacak. Oyuncu geçen sezon Sevilla ile 41 maçta 20 gol attı, 2 asist yaptı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri transferi açıklanıyor! Geliş saati belli oldu
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