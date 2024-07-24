SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için kapılar kapandı

Fenerbahçe'nin milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024'te ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirdi. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı turnuvadan sonra değerine değer kattı. İtalyan, İspanyol ve İngiliz kulüplerinin radarında olan başarılı futbolcu için 18 milyon Euro civarında teklifler geldi. Sarı-Lacivertli yönetimin bu transferden beklentisi ise yaklaşık 35 milyon Euro.

Bu rakamdan aşağıya oyuncusunu satmak istemeyen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, gelen tekliflerle ilgilenmemeye başladı. Branco'nun, tekliflerin düşük olması nedeniyle telefonlara çıkmadığı belirtildi. Branco, rakamın artması durumunda tekliflerle ilgileneceğini karşı tarafa söylüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Ferdi'nin takımın en önemli parçalardan biri olduğunu sürekli söylediği ve yıldız futbolcunun satılmasına karşı olduğu belirtildi. Transfermarkt değeri 30 milyon Euro olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. (Takvim)