SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Samet Akaydin kararı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'ın yeni sezonda takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Oyuncunun temsilcisi Ender Yurtgüven, "F.Bahçe Sportif Direktörü Branco ile yaptığımız görüşmede, kendisi bize Mourinho'nun Samet'i 4 stoperinden bir tanesi olarak düşündüğünü söyledi" dedi. Samet, EURO 2024 performansının ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Gruplardaki Gürcistan maçında yıldızlaşan milli futbolcuya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 talip oldu. Alman ekibi Samet için bonservisiyle satın alma opsiyonunu öncelikli değerlendirme kararı aldı.

MOURINHO'DAN SICAK KARŞILAMA

Panathinaikos'taki kiralık sözleşmesi sona eren ve A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Samet Akaydin, Fenerbahçe'ye geri dönerken çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından da sıcak şekilde karşılandı. Mourinho, EURO 2024'teki performansı nedeniyle Samet Akaydin'i tebrik ederken oyuncuyla kısa bir görüşme de yaptı. Mainz 05'in ilgisi sonrası gözler Fenerbahçe'nin kararına çevrildi. Sarı lacivertli takımın Jorge Jesus döneminde ara transferde kadrosuna kattığı Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına da dek sürüyor. (Hürriyet)

