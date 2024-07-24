SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Joao Mario sürprizi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da orta saha transferinde çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılıların, Benfica forması giyen orta saha Joao Mario'yu gündemine aldığı aktarıldı. SIC Notcias'ın haberine göre; Galatasaray'ın Joao Mario ile ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Joao Mario için Benfica'ya resmi transfer teklifi yapma hazırlığında olduğu vurgulandı. Joao Mario, geride kalan sezonda Benfica'da 51 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu müsabakalarda 9 gol attı ve 3 asist üretti. Joao Mario'nun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.