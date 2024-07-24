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Giriş Tarihi: 24.7.2024 09:19 Son Güncelleme: 24.7.2024 09:31

SON DAKİKA HABERİ: Ceyhun Kazancı'dan Montella'ya tanışma telefonu

TFF'de yeni yönetim kurulunda milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella'yı arayarak kendisine yeni yönetimin desteğini bildirdi.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERİ: Ceyhun Kazancı’dan Montella’ya tanışma telefonu

TFF'de yeni yönetim kurulunda milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştü. Ay-Yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu. 3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Ceyhun Kazancı'dan Montella'ya tanışma telefonu
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