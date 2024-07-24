SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Savic parayı değil heyecanı seçti

Trabzonspor sağ stoper bölgesinde uzun süre Samuel Gigot transferi ile uğraştıktan sonra ibresini bir anda Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'e çevirmişti. Hızlı gelişen görüşmelerde 33 yaşındaki oyuncu, İspanyol kulübünden bonservisini aldı ve bordo- mavililer ile masaya oturdu. Yapılan pazarlıklar sonucunda önceki gece geç saatlerde üç yıllık sözleşme teklifini kabul eden Karadağlı oyuncu, Suudi Arabistan'dan çok daha yüksek rakamlı öneriler bulsa da "Heyecan yaşamak ve yarışmak istiyorum" diyerek tercihini Fırtına'dan yana kullandı.

AVCI'NIN SÖZLERİ ONU ETKİLEDİ

Bugün İstanbul'a gelecek olan başarılı savunmacı, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının telefonda konuştuğu Savic'e, "Defanstaki liderim olacaksın. Senin oyun aklına ve tecrübene fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz" dediği öğrenildi. Bu sözlerin de ikna sürecinde etkili olduğu ifade edilirken, oyuncunun gelir gelmez sağlık kontrolünden geçirileceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

6 KEZ SEZONUN OYUNCUSU OLDU

- 8 Ocak 1991'de Mojkovac'ta dünyaya gelen Savic, Sırbistan ekibi Borca'nın altyapısında futbola başladı.

- Kariyerinde Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen Karadağlı tecrübeli stoper, 2015'te 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Atletico Madrid'de 8 sene top koşturdu.

- Ülkesi Karadağ'da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Stefan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.

- Geçen sezon 33 maça çıkan oyuncu, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.

- Atletico'da oldukça başarılı sezonlar geçiren başarılı stoper, La Liga'da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

- Karadağ Milli Takımı'nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.