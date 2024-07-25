Gaziantep FK, Prishtina’yı tek golle geçti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, tesis sahasında Kosova takımlarından FC Prishtina ile hazırlık maçında karşılaştı.
Teknik direktör Selçuk İnan takımı Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş 11'i ile sahaya sürdü. Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı tek golle müsabakayı 1-0 kazandı. Kırmızı-Siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.