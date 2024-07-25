SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Tayfur Bingöl’e Eyüpspor kancası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörü Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen yerli futbolcuyu transfer etmek istiyor. Eyüpspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Eflatun-Sarılı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşüyor.

1 YILLIĞINA KİRALANABİLİR

Tayfur Bingöl, gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Bingöl 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. (Sports Digitale)

