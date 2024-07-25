SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rekor adam En-Nesyri izdihamla geldi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, 6. transferini gerçekleştirdi. Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin (kiralık), Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun'un ardından sarı-lacivertli takım, Faslı santrfor Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı. Uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Kanarya'nın, İtalyan ekibi Roma'yı ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah'ı saf dışı bırakarak Sevilla Kulübü ve oyuncuyla el sıkıştığı öğrenildi. Özel uçakla Sevilla'dan İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcüyü, F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı.

YILLIK 5+1 MİLYON EURO ALACAK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroya mutlaka katılmasını istediği En-Nesyri için İspanyol ekibi Sevilla'ya 20 milyon milyon Euro ödeneceği iddia edildi. F.Bahçe'nin yeni transferi, böylelikle 24 yıl sonra Türk futbol tarihinin ve Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor, 2000-01 sezonundan Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon Euro'ya gelen Jardel'deydi. Kendisini 5 yıl boyunca Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atan En- Nesyri, her sezon başına 5 milyon Euro net maaşın yanı sıra 1 milyon Euro da bonus kazanacak.

BÖYLE SEVGİ GÖRÜLMEDİ, 12 VALİZLE GELDİ

En-Nesyri, havalimanı çıkışında taraftarın çağrılarına kayıtsız kalmayarak formalarını ve atkılarını imzaladı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Faslı futbolcunun, İstanbul'a tam 12 valizle ayak basması dikkat çeken detaylardan biriydi.