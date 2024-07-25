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Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:04

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transferi yatan Doue'nin yeni takımı şaşırttı

Galatasaray ile anlaşma sağlayamayan Guela Doue, Strasbourg'a gitmeyi kabul etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’a transferi yatan Doue’nin yeni takımı şaşırttı

Uzun süre Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni takımı belli oldu. Footmercato'da yer alan habere göre; Strasbourg, Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sağ bekin, Strasbourg'tan gelen teklifi kabul ettiği ve sağlık kontrollerinden geçmek için şehre gittiği kaydedildi.

Guela Doue için Strasbourg'un 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Öte yandan, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayıran Strasbourg'un geçen sezon Hull City'i çalıştıran Liam Rosenior ile de anlaşma sağladığı belirtildi. Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'a transferi yatan Doue'nin yeni takımı şaşırttı
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