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Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:06

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Trabzonspor'un Bayern Münih'ten ayrılan ve boşta olan golcü Eric-Maxim Choupo-Moting ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Trabzonspor'un, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yapıldı ve Trabzonspor adına teklif sunuldu.

Öte yandan haberde, bordo mavili yönetimin daha önce Trabzonspor forması da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski stoperi Rigobert Song'dan da Choupo-Moting transferi için destek aldığı kaydedildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası
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