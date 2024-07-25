SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Eric-Maxim Choupo-Moting iddiası

Trabzonspor'un, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra boşa düşen 1.91'lik Kamerunlu golcü Eric-Maxim Choupo-Moting'in menajeriyle bir görüşme yapıldı ve Trabzonspor adına teklif sunuldu.

Öte yandan haberde, bordo mavili yönetimin daha önce Trabzonspor forması da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski stoperi Rigobert Song'dan da Choupo-Moting transferi için destek aldığı kaydedildi.

