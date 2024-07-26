Başakşehir şovla başladı

Yeni sezonu Konferans Ligi ile açan Rams Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında sahasında La Fiorita'ya yarım düzine gol yağdırıp rövanş mücadelesini formaliteye çevirdi. Turuncu-lacivertliler, 5. dakikada Berkay Özcan'la perdeyi açtı.
13'te Davidson, 29'da Figueiredo ve 43'te Kemen'in golleriyle ilk devre 4-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da durmayan Başakşehir, Figueiredo ve Piatek ile tarihi farka koştu. Konuk takımın tek sayısı ise Greco'dan geldi. Rövanş 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda oynayacak. Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden İberia 1999, evinde Partizani Tirana'yı 2-0 yenerek avantajı kaptı.