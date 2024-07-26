Başakşehir şovla başladı

Yeni sezonu Konferans Ligi ile açan Rams Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında sahasında La Fiorita'ya yarım düzine gol yağdırıp rövanş mücadelesini formaliteye çevirdi.13'te Davidson, 29'da Figueiredo ve 43'te Kemen'in golleriyle ilk devre 4-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da durmayan Başakşehir, Figueiredo ve Piatek ile tarihi farka koştu. Konuk takımın tek sayısı ise Greco'dan geldi. Rövanş 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda oynayacak.