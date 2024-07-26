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Giriş Tarihi: 26.7.2024

Başakşehir şovla başladı

Turuncu-lacivertliler, Avrupa’daki ilk maçında futbol resitali sundu. Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında La Fiorita’ya gol yağdıran temsilcimiz tur biletini cebine koydu

TURGUT DOĞAN
Başakşehir şovla başladı
Yeni sezonu Konferans Ligi ile açan Rams Başakşehir, 2. eleme turu ilk maçında sahasında La Fiorita'ya yarım düzine gol yağdırıp rövanş mücadelesini formaliteye çevirdi. Turuncu-lacivertliler, 5. dakikada Berkay Özcan'la perdeyi açtı. 13'te Davidson, 29'da Figueiredo ve 43'te Kemen'in golleriyle ilk devre 4-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da durmayan Başakşehir, Figueiredo ve Piatek ile tarihi farka koştu. Konuk takımın tek sayısı ise Greco'dan geldi. Rövanş 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda oynayacak. Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden İberia 1999, evinde Partizani Tirana'yı 2-0 yenerek avantajı kaptı.
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Başakşehir şovla başladı
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