Beşiktaş sezon hazırlıklarını sürdürdü

Siyah beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 15 dakikası basına açık antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başladı.

İdmanda iki gruba ayrılan futbolcular basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık müsabakasında tecrübeli oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.

Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov, 2 günlük aranın ardından bugünkü idmanda takımla çalıştı.