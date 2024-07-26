Çakır akıllı çocuktur!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şunları söyledi: "Final paslarını erken atmasaydık daha fazla pozisyona girebilirdik. Bütün takımı tebrik ediyorum, sezonun ilk maçlarını kazanmak önemlidir. Rövanşta daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah.Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır akıllı bir çocuktur. Dönüşünü antrenmanlarda belli etti. 'Çok iyi döndü' diyorduk. Cevabını da sahada verdi. Umarım aynı şekilde devam edecek."