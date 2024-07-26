Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çakır akıllı çocuktur!
Giriş Tarihi: 26.7.2024

Çakır akıllı çocuktur!

Avcı, Uğurcan Çakır’a övgüler yağdırırken tecrübeli eldivenin eleştirilere cevabı sahada verdiğini söyledi

Çakır akıllı çocuktur!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şunları söyledi: "Final paslarını erken atmasaydık daha fazla pozisyona girebilirdik. Bütün takımı tebrik ediyorum, sezonun ilk maçlarını kazanmak önemlidir. Rövanşta daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok önemliydi. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır akıllı bir çocuktur. Dönüşünü antrenmanlarda belli etti. 'Çok iyi döndü' diyorduk. Cevabını da sahada verdi. Umarım aynı şekilde devam edecek."
ARKADAŞINA GÖNDER
Çakır akıllı çocuktur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA