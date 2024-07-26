Elias Jelert: Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum

Galatasaray'ın Kopenhag'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Elias Jelert, "Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ ONLAR ADINA MÜCADELE EDECEĞİM İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığı dile getiren Jelert, "Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım. Takımla birlikte ilk günüm. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar kitlesi vardı. Şimdi onlar adında mücadele edeceğim için de çok mutluyum" diye konuştu.

"VICTOR NELSSON BANA ÇOK YARDIMCI OLACAKTIR"

Victor Nelsson'un kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, "Victor Nelsson milli takımdan arkadaşım zaten. Beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. 3 senedir de burada. Birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır. Daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum" dedi.

"TARAFTARIMIZ İÇİN OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Galatasaray taraftarının çok büyük bir kitleye sahip olduğunu dile getiren Danimarkalı oyuncu, "Taraftarımız için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.