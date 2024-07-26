Fırtına fişi çekti

Ruzomberok özellikle ilk yarıda orta sahada kaptırılan toplarla Trabzonspor'un ceza sahasında etkili geldi.Tecrübeli eldiven, 5 net kurtarışa imza atarak bordo-mavililerin galibiyetinde en önemli rollerden birini üstlendi.Dün akşam oynanan karşılaşmada Trabzonspor adına sahanın en iyileri arasında Uğurcan Çakır'la birlikte Edin Visca vardı. Bosna Hersekli futbolcu, Trezeguet'nin attığı golde asist yaparken, bordomavililerin geliştirdiği tüm ataklarda etkin bir rol oynadı.Trabzonspor'un kazandığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrılan Nwakaeme, 795 gün sonra bordo-mavili formayı sırtına geçirdi. 87. dakikada Visca'nın yerine takıma dahil olan tecrübeli futbolcu, en son 22 Mayıs 2022 tarihinde Fırtına'nın 3-1 kaybettiği Başakşehir maçında oynamıştı.Trabzonspor, turu geçmesi durumunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Rapid, deplasmanda yapılan ilk maçı Jansson ve Seidl'in golleriyle rakibini 2-1 yenerek turu kolayladı. Ev sahibi takımın tek sayısı Carbo'dan geldi.Hücum hattında özellikle attığı ara paslar, dikine hücumlarla öne çıktı ancak bitiricilik noktasında istediği topları alamadı. Yine de takımı sahada ateşlemeye çalışan önemli isimlerden oldu.Uzun bir aradan sonra resmi maçta sağ bek olarak oynadı. Geçtiğimiz sezon ağırlıklı olarak bir hücum oyuncusu gibi görev yapsa da sağ bek pozisyonunda ne çok sırıttı, ne de çok ekstra işler yaptı.Takımın savunmadan çıkardığı toplarda hep ilk adam olmaya çalıştı. Sertlik anlamında çok istenileni yapamadı ama sahada görevini yerine getiren isimlerden biriydi.Kampa damgasını vuran Cihan Çanak, oyuna girdikten sonra hem enerjisi hem de teknik kapasitesiyle dikkat çekti. Attığı muazzam gol ise sezon içerisinde adından çok söz ettireceğini herkese gösterdi.