Hatayspor Kulübü Başkanı Mıstıkoğlu, transfer çalışmalarını değerlendirdi

Mıstıkoğlu, Antakya EXPO Alanı'ndaki Gastronomi Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam ettiklerini dile getirdi.

Erzurum'da kampa giren futbolcuların, ağustosta maçlarını oynayacakları Mersin'e döneceğini aktaran Mıstıkoğlu, takım ruhuna sahip olduklarını ve teknik heyete güvendiklerini belirtti.

Mıstıkoğlu, transfer çalışmalarında teknik heyetin taleplerine uygun hareket ettiklerini ifade ederek, "Görevimiz, teknik heyetin önünü açmak ve onlara yardımcı olmak. Yönetim kurulu olarak teknik heyetimizin istediği tüm transferleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

HEDEF İLK 10'DA YER ALMAK

Yaklaşık 5 bin kombine bilet satışına ulaştıklarını kaydeden Mıstıkoğlu, sezonu ilk 10 sıra içinde ve 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mıstıkoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Stadyumu'na ilişkin güçlendirme ve restorasyon projelerinin hazırlandığını, çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Kulübün gelirini artırmayı planladıklarını işaret eden Mıstıkoğlu, "Hatayspor'a kalıcı ve sürekli gelir getirecek imkanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu projeleri günü gelince paylaşacağız. Hatayspor'un sürekli geliri olacak. İş adamları ve kurumların inisiyatifine kalmayacak bir Hatayspor oluşturacağız." diye konuştu.

Mıstıkoğlu, tüm Hataylıların takıma destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.