İşte perde arkası!

Sağ bek transferini Elias Jelert'le çözen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk faktörü noktayı koydu. Buruk daha önce rakip olarak karşılaştığı oyuncuları kadrosuna katmaya Jelert'le devam etti.Savunmanın her iki kanadında da oynayan Danimarkalı oyuncu, joker özelliğiyle yeni hocasının gözüne girdi. Transfer döneminde Feyenoord'dan da teklif alan Elias Jelert, RAMS Park atmosferinden etkilendiği için tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı ve kulübü Kopenhag'ı anlaşmaya zorladı.Galatasaray, Elias Jelert'in maliyetini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon Euro ödenecek. 5 yıllık sözleşme yapılan Jelert'e ise ilk sezon için 900 bin Euro verecek olan Aslan, bu rakamı 4 yıl boyunca her sezon 1 milyon Euro, son sene için ise 1.5 milyon Euro artıracak.İtalyan ekibi Verona, Yunus Akgün için ısrarını sürdürüyor. İtalyan basınına göre yeni sezonda Serie A'da oynamak istediğini G.Saray yönetimine ileten oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Verona'nın 5 milyon Euro satın alma bedelli kiralama teklifi yaptığı, sarı-kırmızılıların ise zorunlu satın alma opsiyonu istediği iddia edildi.G.Saray'da Tete'nin Panathinaikos'a transferi resmen duyuruldu. Geçen sezon 45 maçta süre bulan ve 3 kez ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu için Aslan 4 milyon 750 bin Euro bonservis alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldıza ödeyeceği 3.1 milyon Euro imza parasından da tasarruf ederken oyuncunun Shakhtar Donetsk ile süren davasında da çıkan cezayı Panathinaikos ödeyecek.3 Ağustos'taBeşiktaş'a rakip olacak G.Saray, Süper Kupa'ya 8 gün kala 8 numara transferini bitirme kararı aldı. Tete satışıyla limit sorunu da kalmadı. Manchester United'dan McTominay için tekrar nabız yoklayan sarıkırmızılılar, Wendel konusunda hâlâ beklemede ancak Zenit 30 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmış değil. Gündeme gelen son isim Kolombiyalı Richard Rios. Palmeiras, Rios'a 10 milyon Euro değer biçiyor.Orta sahaya takviye için çalışan G.Saray'ın gündeminde bir kez daha geçen sezonki isim olan Vecino var. Lazio ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için Corriere dello Sport, Aslan'ın yeni teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemediği ancak Uruguaylı oyuncunun Torreira ve Muslera ile de temasta olduğu vurgulandı.