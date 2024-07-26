Okan Buruk'tan transfer sözleri: "Sakinlik çok önemli"

"ICARDİ TAKIM İÇİNDE LOKOMOTİF OLDU"

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin hazırlık kampında çok iyi çalıştığını dile getiren tecrübeli teknik adam, kendisinden geçen sezonlardaki katkıyı beklediklerini belirtti.

Icardi'nin kampa fiziksel olarak iyi geldiğini kaydeden Buruk, "İki kampta antrenman dozunda onu çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Yavaş yavaş fiziksel olarak ve performans olarak yukarı götürdük. Hazırlık maçında yarım saat oynadı. Yarın da (Parma karşısında) oynayacak. Tüm antrenmanları tam ve istekli yaptı. Koşuşu ve topla buluşması, son maçta savunma arkasına attığı sprintle prime Icardi'nin hareketlerini gösteriyor. İyi bir şekilde hazırlandı. Geçen seneki sakatlıkları bir kenara bırakarak sezona hazırlanıyor. Icardi, birçok oyuncuyla beraber takım içinde lokomotif oldu. Bize yine o katkıyı verecek. İnsanlara olan sevgisi, kulüp içindekilere olan yaklaşımı, herkese yardımcı olan mütevazılığı var. Bu da çok değerli. Her antrenmanı yüzde 100 yapmaya çalışıyor. Bu seviye bir oyuncu için kendisini değerli kılıyor." şeklinde konuştu.

Zaha ve Ziyech'in de kamp dönemini verimli geçirdiğini dile getiren Buruk, iki futbolcunun takım oyununu iyice öğrendiğini vurgulayarak, "Ziyech ilk maçta izinli olduğu için yoktu. Zaha 4 maç oynadı. Batshuayi, Mertens, Kerem Demirbay, Torreira gibi oyuncular maçların çoğunu oynadı. Zaha ve Ziyech için de bu oldu. Antrenman yükü de onların performansını yukarı çekiyor. Takım oyunu anlamında ne oynadığımızı çok daha iyi çözdüler. Bu oyuna katkı yapıyorlar. Ofansif olarak çok iyi oyuncular. Fiziksel olarak da iyi olunca, savunma gücümüzü arttırıyorlar. Çok hazır haldeler. İnşallah sezona bu şekilde başlayacaklar. Galatasaray'ın oynadığı bir oyun var ve bu oyunu oynamak için fiziksel olarak güçlü olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncularına da değinenen Okan Buruk, "İki sene önce de Metehan (Baltacı) bizimle oynamıştı. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Kiralık gittiği Eyüpspor'da aldığı sürelerle, oradaki çalışmalarıyla buraya hazır geldi. Bu da önemli. Yusuf Demir çok hazır geldi. Tatil dönemini boş geçirmemiş. Bunu ilk testlerde gördük. Bütün gençlerin önünde geldi. Berkan Kutlu hep böyledir ama Yusuf da ona yakın geldi. Bu da ne kadar motive olduğunu gösteriyor. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Onlar Galatasaray'ın geleceği ve bu formayı alacak oyuncular." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRK FUTBOLUNUN DAHA İLERİ GİTMESİ"

Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yeni teknik direktörleri ve oluşturduğu yeni kadrolarla bu sezon mücadele etmek için sabırsızlandığını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. (Jose) Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi. Güçlü rakiplere karşı mücadele etmek beni sevindiren bir şey. Geçen senelerde de önemli teknik adamlar vardı. İlk başladığım sene Jorge Jesus gibi 'winner' bir karakter vardı. Gittiği her yerde şampiyon olmuş önemli bir güç vardı. Ona karşı şampiyonluk yaşadık. Şenol Güneş o sezon Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. Böyle önemli teknik adamlar gelecek, önemli yarışlar olacak. Önemli olan Türk futbolunun daha ileri gitmesi. Sezon başlamadan yine, 'O öyle dedi, bu bunu yaptı...' gibi kaos başlatmaya çalışanlar var. Bu tuzağa düşmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor. İki senedir şampiyonluktaki en önemli avantajımız, işimize odaklanmamızdı. Kafamızı karıştırmak isteyenler olacak. Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Belki geçen seneden daha sertini yaşayacağız. Burada çok farklı ortamdayız. Farklı şartlarda yarışıyoruz. Bunların daha şiddetlisini bu sene yaşayabiliriz. Sakin kalıp, işimize odaklanıp, sadece kendi başarımız için ne yapabiliriz... Lig önemli ama Avrupa da çok önemli. Avrupa'da bütün Türk takımlarının başarılı olması çok önemli. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gidip, orada başarılı olup, işimize devam etmek."