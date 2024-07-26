SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Elias Jelert transferinin perde arkası ortaya çıktı

Sağ bek transferini Elias Jelert'le çözen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk faktörü noktayı koydu. Buruk daha önce rakip olarak karşılaştığı oyuncuları kadrosuna katmaya Jelert'le devam etti. Başakşehir döneminde Roma'dan Zaniolo ve Leipzig'den Angelino'ya rakip olan ve bu isimlerle Galatasaray'da buluşan Okan Buruk, geçen sezon Kopenhag maçlarında gördüğü Jelert'ten etkilendi.

Savunmanın her iki kanadında da oynayan Danimarkalı oyuncu, joker özelliğiyle yeni hocasının gözüne girdi. Transfer döneminde Feyenoord'dan da teklif alan Elias Jelert, RAMS Park atmosferinden etkilendiği için tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı ve kulübü Kopenhag'ı anlaşmaya zorladı. Sakatlığını gerekçe gösterip maçlara çıkmayan Elias Jelert, Danimarka ekibinin 9 milyon Euro bonservis bedeline kadar inmesini sağladı. Oyuncu her sezon 950 bin Euro alacak.



İŞTE MALİYETİ

Galatasaray, Elias Jelert'in maliyetini açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon Euro ödenecek. 5 yıllık sözleşme yapılan Jelert'e ise ilk sezon için 900 bin Euro verecek olan Aslan, bu rakamı 4 yıl boyunca her sezon 1 milyon Euro, son sene için ise 1.5 milyon Euro artıracak.



VERONA İLE 'ZORUNLU' PAZARLIK

İtalyan ekibi Verona, Yunus Akgün için ısrarını sürdürüyor. İtalyan basınına göre yeni sezonda Serie A'da oynamak istediğini G.Saray yönetimine ileten oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Verona'nın 5 milyon Euro satın alma bedelli kiralama teklifi yaptığı, sarı-kırmızılıların ise zorunlu satın alma opsiyonu istediği iddia edildi.



ASLAN TETE'DEN KURTULDU

G.Saray'da Tete'nin Panathinaikos'a transferi resmen duyuruldu. Geçen sezon 45 maçta süre bulan ve 3 kez ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu için Aslan 4 milyon 750 bin Euro bonservis alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldıza ödeyeceği 3.1 milyon Euro imza parasından da tasarruf ederken oyuncunun Shakhtar Donetsk ile süren davasında da çıkan cezayı Panathinaikos ödeyecek.



8 NUMARADA SON 8 GÜN

3 Ağustos'ta Beşiktaş'a rakip olacak G.Saray, Süper Kupa'ya 8 gün kala 8 numara transferini bitirme kararı aldı. Tete satışıyla limit sorunu da kalmadı. Manchester United'dan McTominay için tekrar nabız yoklayan sarıkırmızılılar, Wendel konusunda hâlâ beklemede ancak Zenit 30 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmış değil. Gündeme gelen son isim Kolombiyalı Richard Rios. Palmeiras, Rios'a 10 milyon Euro değer biçiyor.



VECİNO İÇİN YENİ TEKLİF

Orta sahaya takviye için çalışan G.Saray'ın gündeminde bir kez daha geçen sezonki isim olan Vecino var. Lazio ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için Corriere dello Sport, Aslan'ın yeni teklif yaptığını sayfalarına taşıdı. 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemediği ancak Uruguaylı oyuncunun Torreira ve Muslera ile de temasta olduğu vurgulandı.