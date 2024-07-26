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Giriş Tarihi: 26.7.2024 17:47 Son Güncelleme: 26.7.2024 18:17

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Umut Nayir’in Konyaspor’a transfer olduğunu açıkladı

Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Slovenya'da kamp yapılan otelde yapılan imza töreninde, futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Umut Nayir'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Umut, yeşil-beyazlı takımda 22 numaralı formayı terletecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı
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