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Giriş Tarihi: 26.7.2024

Tahkim ve PFDK kurulları belirlendi

Tahkim ve PFDK kurulları belirlendi
TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Tahkim Kurulu: Başkan: Ali Günay. Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok. Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK): Başkan: Celal Demirtürk. Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol. Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı ise Yiğit Örnek oldu.
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Tahkim ve PFDK kurulları belirlendi
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