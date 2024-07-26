Tahkim ve PFDK kurulları belirlendi

TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok. Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol. Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.