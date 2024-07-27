Ali Koç: "Aziz Yıldırım'ın burada olması çok anlamlı"

Olimpiyatlara önemli sayıda sporcu yolladıklarını ifade eden Koç, "Sayın başkanımız Aziz Yıldırım, yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet etmiş yöneticilerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Toplantımız anlamlı bir tarihe rastladı. Olimpiyatlara katılımda gösterdiğimiz başarı dillendirildi, hepimiz gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımızın şansları bol olsun. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bu sporcuları yetiştiren kulüplere, hakkını veren medya mensuplarına, kanallara, gazetelere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belli yerler imtina ediyorlar çünkü. 27 sporcu başka kulüplerden gitse daha rahat teşekkür ederlerdi belki" diye konuştu.

"AZİZ BAŞKANIN BURADA OLMASI ÇOK ANLAMLI"

Amatör sporlara önceki yönetimlerde yapılan yatırımları devam ettirmeye gayret gösterdiklerini belirten Koç, "Aziz başkanın burada olması çok anlamlı çünkü Fenerbahçe'ye dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu yıllar önce o yerleştirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İyi de bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. 'Seçimi kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanır' demiştim ve gerçekten böyle oldu. Camiamızın arzu ettiği, istenilen tablo, Fenerbahçelilerin bu durumdan mutlu olmaları, bugün kürsüde YDK üyelerinin bu konuya değinmesi önemliydi. Artık enerjimizi birbirimize değil rekabete harcama zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım'ın destek vermesinin rekabette büyük avantaj kazandırdığını vurgulayan Başkan Ali Koç, "Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın başkan inşallah maçlarda da bizlerle beraber olursunuz, sadece futbolda değil çünkü bunlarda sizin emeğiniz var" açıklamasında bulundu.