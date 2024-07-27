Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak

Galatasaray, Avusturya kampının son gününde İtalya Serie A takımlarından Parma ile bu akşam saat 21.15'te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ardından Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

Daha sonra Slovak ekibi Trencin'i 4-1'lik sonuçla geçen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.