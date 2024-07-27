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Giriş Tarihi: 27.7.2024 13:03

Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, 5. ve son hazırlık karşılaşmasını Parma ile oynayacak.

İHA
Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak

Galatasaray, Avusturya kampının son gününde İtalya Serie A takımlarından Parma ile bu akşam saat 21.15'te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ardından Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

Daha sonra Slovak ekibi Trencin'i 4-1'lik sonuçla geçen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak
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