SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder, kalmak istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanadı Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Tadic ve İrfan Can'a bırakma kararı sonrası Cengiz Ünder'e yer kalmadı.

Yönetim ise deneyimli oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Yapılan görüşmede, Cengiz'e kulüp bulunması istendi. Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmeyi hedeflediği öğrenildi.

15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder, 33 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, oyuncuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmanın hesaplarını yapıyor.