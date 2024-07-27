Trabzonspor’un yeni transferi Stefan Savic: Sahada konuşurum

Fırtına'nın savunmadaki yeni ustası Stefan Savic, dün 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. "Trabzonspor benim için doğru kulüp" diyen 33 yaşındaki Karadağlı stoper duygularını şöyle anlattı:

"Buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakârlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti."

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, tecrübeli stoper Savic'in maliyetini de açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildiren bordo-mavililer, futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini belirtti. KAP'a yapılan duyuruda, Savic'e 500 bin Euro da imza parası ödeneceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca, 2025/2026 sezonu tescil döneminde 5 milyon Euro, 2026/27 sezonunda ise 4 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.



ONUACHU İÇİN KIRAN KIRANA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferdeki yol haritasını paylaştı. Doğan, geçen sezon 17 gol, 4 asist ile takımın etkili ismi olan Onuachu için şunları söyledi:

"14-15 oyunculuk bir havuz oluşturuldu. Bu listede yer alan 8 oyuncuyu kadromuza kattık. Alacağımız 4 ya da 5 tane daha oyuncumuz var. Onuachu ve Cham medyaya düştü. Bu oyuncuların tamamı ile anlaşıldı. Kulüpler ile görüşmeler sürüyor. Yarın da bitebilir, pazartesi de bitebilir. Onuachu konusunda kulübü 15 Milyon Euro'dan 10 milyon Euro seviyelerine inmişti. Biz de 7 milyon Euro seviyelerine çıktık. Görüşmelerimiz devam ediyor."