SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da gözler Jota, Neres ve Matip’te

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Kara Kartal, yeni sezonda tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurmak isterken üç önemli yıldız için girişimlerde bulunuyor. Beşiktaş, Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota'yı kiralamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'ya dönme arzusu taşıyan 25 yaşındaki Jota, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Arap kulübünün kararını yakın zaman içerisinde vermesi bekleniyor. Jota transferi için şimdi kulübü Al Ittihad'ın yanıtı bekleniyor. Al Ittihad Kulübü, Jota'yı kadrosuna katmak için Celtic'e 29.1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

DAVID NERES DE RADARDA

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurma çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş, kanat forvet pozisyonuna yönelik olarak önemli isimlerle temas halinde. Al-İttihad'da forma giyen Jota'ya ek olarak geçen sezon Benfica'da Di Maria'nın gölgesinde kalan David Neres de radarda bulunuyor. Yönetim, hem Neres hem de Jota ile temaslarına devam ediyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş forması giymeye sıcak bakan bu iki oyuncu için kiralama formülü masada. Neres için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği değerlendiriliyor. Jota'nın ise maaşının büyük bölümünün Al-İttihad tarafından karşılanması koşuluyla 1 yıllık kiralanması planlanıyor.

MATIP ÖNERİSİ

Kara Kartal'da kadro çalışmaları sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. Liverpool ile yolları ayrılan Joel Matip'in Siyah-Beyazlılar'a önerildiği aktarıldı. 32 yaşındaki tecrübeli stoper Joel Matip, kariyeri boyunca toplamda 498 resmi maçta forma giydi. Kamerun asıllı Alman stoper, bu maçlarda 45 gol ve 25 asist kaydetti. Matip'in birkaç takım ile daha görüşeceği ve buna göre karar alacağı da bildirildi. (Fanatik)