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Giriş Tarihi: 28.7.2024 15:04

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rebic askıya alınabilir

Beşiktaş, takımdan ayrılmak istemeyen Ante Rebic'in sözleşmesini askıya alabilir.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rebic askıya alınabilir

Beşiktaş'ta yönetimin takımdan ayrılmasını istediği isimlerin başında Ante Rebic geliyor. Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok kez bir araya gelinmesine rağmen, Hırvat oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle yanaşmıyor.

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic, kontratının sonuna kadar takımda kalmak istiyor. Rebic, takımdan ayrılmazsa 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak. Rebic, sezon öncesi takımla birlikte çalışmalara da alınmamıştı. Beşiktaş'ın geçen yaz Milan'dan kadrosuna kattığı Rebic, Siyah-Beyazlı takımda 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rebic askıya alınabilir
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