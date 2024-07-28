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Giriş Tarihi: 28.7.2024 15:30

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Becao'ya Lyon kancası

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 4. stoperi konumundaki Rodrigo Becao için Fransa'dan talip çıktı. Lyon'un önümüzdeki günlerde Rodrigo Becao için Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Becao’ya Lyon kancası

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı. Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında...

Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi. Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor. Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu... (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Becao'ya Lyon kancası
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