Arda kadroya alındı!

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in yeni sezonda kiralanacağı iddia edildi. İspanyol ekibinin teknik patronu Ancelotti'nin oyuncunun düzenli forma giyerek 1 sezon başka takımda oynamasını istediği iddia eden haberlere göre; iki takım öne çıktı: Milan ve Leverkusen.
Ancelotti'nin, eski kulübü Milan'a oyuncuyu gönderip daha yakından takip etmek istediği vurgulanırken daha istekli olan tarafın ise Leverkusen olduğu vurgulandı. Öte yandan 19 yaşındaki yıldız, Real Madrid'in ABD kamp kadrosuna alındı.