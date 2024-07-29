Arda kadroya alındı!

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in yeni sezonda kiralanacağı iddia edildi. İspanyol ekibinin teknik patronu Ancelotti'nin oyuncunun düzenli forma giyerek 1 sezon başka takımda oynamasını istediği iddia eden haberlere göre; iki takım öne çıktı:Ancelotti'nin, eski kulübü Milan'a oyuncuyu gönderip daha yakından takip etmek istediği vurgulanırken daha istekli olan tarafın ise Leverkusen olduğu vurgulandı.