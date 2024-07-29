Barış ve Kerem’e yönetimden veto

Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı. Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi. İki oyuncuya damesajı verildi.KeremAktürkoğlu'nu da kadrodatutmak isteyen Galatasaray,bu yüzden Oğuz Aydıntransferinde ısrarcı olmadı.Kerem'e İspanya'dan RealSociedad'ın ilgisi söz konusu.Barış Alper ve KeremAktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübünkararına itiraz etmedi.İki oyuncu da ŞampiyonlarLigi arenasında boy göstermeyemotive oldu.