Barış ve Kerem’e yönetimden veto

Galatasaray'ın Avusturya'daki ikinci kampına milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün de katılmıştı. Bu isimlerden Barış Alper ve Kerem'le hem teknik direktör Okan Buruk hem de kampı ziyaret eden başkan Dursun Özbek özel görüşme gerçekleştirdi. İki oyuncuya da "Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli sınavlar vereceğiz. Hedefimiz üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Avrupa'da gruplardan çıkarak gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Bu nedenle takımda kalmanızı istiyoruz''
mesajı verildi.
OĞUZ AYDIN'DA ISRARCI OLMADILAR
Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin sıraya girdiği Barış Alper'i satmayı düşünmüyor, sezon planlamasını yıldız futbolcuya göre yapıyor.
Kerem
Aktürkoğlu'nu da kadroda
tutmak isteyen Galatasaray,
bu yüzden Oğuz Aydın
transferinde ısrarcı olmadı.
Kerem'e İspanya'dan Real
Sociedad'ın ilgisi söz konusu.
Barış Alper ve Kerem
Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulübün
kararına itiraz etmedi.
İki oyuncu da Şampiyonlar
Ligi arenasında boy göstermeye
motive oldu.