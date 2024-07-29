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Giriş Tarihi: 29.7.2024 13:46

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Kupa'da oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

İHA
Beşiktaş’ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Gençlerbirliği maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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