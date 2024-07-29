Takımdaki herkesle ilişkisinin iyi olduğunu belirten Bright Osayi-Samuel, "Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyidir. Güzel bir grubumuz var. Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark oluşturmak istiyoruz. Benim için kanat bek ya da sağ bek değişmiyor. Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum" şeklinde konuştu.

"ONUNLA ÇALIŞMAK BÜYÜK ONUR"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun oyunculara özgüven aşıladığını söyleyen Osayi-Samuel, "Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyor. Oyuncuya özgüvende aşılıyor. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor" ifadelerini kullandı.

"BEN FUTBOLUMA ODAKLANIYORUM"

Transfer ile ilgilenmediğini ve futboluna odaklandığını aktaran Osayi-Samuel, "Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor. Ben daha çok futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel, umarım devamı gelir. Çıkan transfer haberleri beni etkilemiyor. Ben konsol oyunumu oynuyorum. Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister, şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama inanıyorum. Şu anda pozisyonum değişti ilk toplantıda ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şu an bek oynuyorum ama ben hala hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarla sokakta karşılaşıyorum, onların tutkusunu çok seviyorum. Onlardan devamlı ismimi duymak bana özgüven veriyor. Onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum" sözlerini sarf etti.