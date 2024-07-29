Emirhan Topçu süper olacak!

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Emirhan Topçu'da sona geldi.Siyah-beyazlı yönetim, rakamı artırarak transferi tamamlamayı ve futbolcuyu Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maça yetiştirmeyi hedefliyor.Emirhan'ın da bir an önce İstanbul'a gelip takıma katılmak istediği ve siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi.Başakşehir, Onur Bulut için Beşiktaş'a 500 bin Euro teklif ederken siyah-beyazlılar 1 milyon Euro istedi. Görüşmelerin sürdüğü, oyuncunun da ayrılmayı arzu ettiği öğrenildi. Beşiktaş, Onur'a alternatif olarak belirlediği Bünyamin Balcı için Antalyaspor'la temas kurdu. Akdeniz ekibinin 2 milyon talep ettiği, Onur'un durumuna göre teklif sunulacağı kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına Eyüpspor'a kiraladı.Beşiktaş'ın yuvası yeni sezona baştan aşağı yenilenerek giriyor. Siyahbeyazlıların, Tüpraş Stadyumu'nda çatıdaki eski membranın kaldırılıp yeni membranın takılması işlemini yarıladığı kaydedildi.Stadyum zemini de tamamen sökülmüş ve yeni hibrit çim serilmişti. Zemin bakımlarının iyi gittiği kaydedildi. Tüpraş Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarıyla birlikte görüntü, ses ve zemin sağlığı açısından iyileştirmeler tamamlanmış olacak.