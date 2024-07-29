Portekiz Rafa’yı konuşuyor!

Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine odaklanan Beşiktaş, önceki akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken yeni transfer Rafa Silva yıldızlaştı.Ağları 2 kez sarsarken, futboluyla camiayı mutlu etti. Tecrübeli hücumcunun performansı, ülkesi Portekiz'de de ses getirdi. O Jogo, Rafa Silva'nın harika bir oyun ortaya koyduğunun altını çizerken, takım arkadaşı Gedson ile birlikte sahanın en iyi iki isminden birisi olduğunu yazdı.A Bola ise "Rafa Silva, Beşiktaş'a zafer kazandırdı. Maçın öne çıkan önemli ismiydi. Sezon öncesi takımına çok önemli katkılarda bulunacağının sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, sezon başına 6 milyon Euro'dan 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.Rafa Silva gelmeden önce Beşiktaş'ta ki rahatsızlığı bir hatırlayalım. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 99, Galatasaray'ın 92 gol attığı ligde Beşiktaş 52 golde kalmıştı.Elbette iki takımın rekor puan yaptığı gibi bir sezon beklemek çok zor ama Beşiktaş açısından baktığımızda 38 haftada 52 gol atabilen takımın hücum hattında sadece santrforun eline bakmaması gerektiğini en başta söylemek lazım. Ciro İmmobile ya da eldeki diğer santrforlar kim oynarsa oynasın forvet arkasındaki Rafa Silva ve kanat oyuncularının da tabelacı olması gerekiyor. Portekizli'nin yeteneği ortada. Daha devre ortasında 10 milyon ödenmiş Muçi'nin kendini en iyi hissettiği yere de ancak bu kariyer ve kalite ile talip olabilirsiniz. Portekiz'in 3 büyüğünden birinde 8 sezon geçirebilmek bardağın dolu tarafı. Boş tarafı ise bir soru işareti.. Ve Avrupa futbol piyasasında yüksek kabul edilen bir yıllık ücret alacak. Ondan beklenti gol-asist toplamının 20'yi geçmesi. Süper Kupa öncesi 2 gol atması elbette Beşiktaş taraftarı için güzel haber.Büyük takımlar şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlarsa oyunun içindeki gol ayaklarını arttırmak zorundalar.İki kanat pozisyonunda veya ikinci santrfor gibi oynayabiliyor. Santrfor arkasında oynadığında da çok becerili bir oyuncu. Bu tip oyuncular hem oyunu hem de teknik direktörün elini rahatlatırlar. Beşiktaş'a Rafa Silva, Muçi, Rashica ve Semih gibi önemli hücum oyuncuları artık kadronun içerisinde önemli bir zenginlik sağladı.O yüzden takım ve oyuncu performansları bu ikisinin bütününe bakar.