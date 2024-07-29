Son dakika Beşiktaş haberi: Portekiz Rafa’yı konuşuyor!

Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine odaklanan Beşiktaş, önceki akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken yeni transfer Rafa Silva yıldızlaştı. Grazer sınavında iyi futbolu ile dikkat çeken, 1 de gol atan Rafa, Başkent ekibi karşısında benzer bir tablo sergiledi. Ağları 2 kez sarsarken, futboluyla camiayı mutlu etti. Tecrübeli hücumcunun performansı, ülkesi Portekiz'de de ses getirdi. O Jogo, Rafa Silva'nın harika bir oyun ortaya koyduğunun altını çizerken, takım arkadaşı Gedson ile birlikte sahanın en iyi iki isminden birisi olduğunu yazdı.



SEZON ÖNCESİ İYİ SİNYALLER VERDİ



A Bola ise "Rafa Silva, Beşiktaş'a zafer kazandırdı. Maçın öne çıkan önemli ismiydi. Sezon öncesi takımına çok önemli katkılarda bulunacağının sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, sezon başına 6 milyon Euro'dan 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de dolacak olan oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında.



SORU: Hazırlık dönemindeki Rafa Silva'yı nasıl buluyorsunuz? Yeni sezonda Beşiktaş'a katkısı ne olur?



BÜLENT TİMURLENK: Ondan beklenti gol-asist toplamının 20'yi geçmesi



Rafa Silva gelmeden önce Beşiktaş'ta ki rahatsızlığı bir hatırlayalım. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 99, Galatasaray'ın 92 gol attığı ligde Beşiktaş 52 golde kalmıştı. Ezeli rakipleri sırasıyla +68 ve +66 averaj yakalamışken Kartal +5 ile sezonu kapatmıştı. Elbette iki takımın rekor puan yaptığı gibi bir sezon beklemek çok zor ama Beşiktaş açısından baktığımızda 38 haftada 52 gol atabilen takımın hücum hattında sadece santrforun eline bakmaması gerektiğini en başta söylemek lazım. Ciro İmmobile ya da eldeki diğer santrforlar kim oynarsa oynasın forvet arkasındaki Rafa Silva ve kanat oyuncularının da tabelacı olması gerekiyor. Portekizli'nin yeteneği ortada. Daha devre ortasında 10 milyon ödenmiş Muçi'nin kendini en iyi hissettiği yere de ancak bu kariyer ve kalite ile talip olabilirsiniz. Portekiz'in 3 büyüğünden birinde 8 sezon geçirebilmek bardağın dolu tarafı. Boş tarafı ise bir soru işareti. Geçilmesi gereken bir sınav var. 31 yaşındaki Rafa Silva ilk kez ülkesi dışında forma giyecek. Ve Avrupa futbol piyasasında yüksek kabul edilen bir yıllık ücret alacak. Ondan beklenti gol-asist toplamının 20'yi geçmesi. Süper Kupa öncesi 2 gol atması elbette Beşiktaş taraftarı için güzel haber.



ALİ GÜLTİKEN: TEKNİK DİREKTÖRÜN NASIL KULLANACAĞI DA ÖNEMLİ!



Büyük takımlar şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlarsa oyunun içindeki gol ayaklarını arttırmak zorundalar. Yalnızca santrforun gol katkısıyla şampiyonlukların kazanılmadığını ligimize baktığımızda da çok rahat görebiliyoruz. Rafa Silva çok yönlü bir oyuncu. İki kanat pozisyonunda veya ikinci santrfor gibi oynayabiliyor. Santrfor arkasında oynadığında da çok becerili bir oyuncu. Bu tip oyuncular hem oyunu hem de teknik direktörün elini rahatlatırlar. Beşiktaş'a Rafa Silva, Muçi, Rashica ve Semih gibi önemli hücum oyuncuları artık kadronun içerisinde önemli bir zenginlik sağladı. Bu oyuncuların varlığının önemi kadar teknik adamın da bu futbolcuları nasıl kullanacağı çok önemli. O yüzden takım ve oyuncu performansları bu ikisinin bütününe bakar.