SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fener’de satış yok

Müthiş bir sezonun ardından Fenerbahçe'de birçok futbolcu vitrine çıkarken, yaz dönemi bu yüzden yöneticileri zorlamaya devam ediyor. Önce Ferdi Kadıoğlu ile başlayan, ardından da Rennes'in Djiku'ya talip olmasıyla sarı-lacivertli futbolculara devam eden yoğun ilgiye rağmen idareciler hiçbir şekilde geri adım atmıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho göreve geldikten sonra verdiği transfer raporunun ardından hem sol kanat hem de golcü listesindeki ilk isimleri alan yönetim elindeki önemli oyuncuları da hiçbir şekilde elinden çıkarmak istemiyor. Bu yüzden de Rennes'in Djiku'ya yaptığı 10 milyon euroluk teklif hiç düşünülmeden reddedildi.

FENERBAHÇE SATMAYACAK

Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç hem de Acun Ilıcalı her fırsatta "Başta Ferdi olmak üzere kemik kadrodaki hiçbir ismi satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen sarı-lacivertlilerin kapısı çalınmaya devam ediyor. Djiku'nun da Jose Mourinho'nun ilk 11'inde önemli bir yer kapladığı için onun da satışına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için de Brighton'dan gelen 33 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.

Ferdi ve Djiku için toplamda 43 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren sarı-lacivertli yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece ne Ferdi'yi ne Djiku'yu ne de Mourinho'nun kadrosunda yer bulan hiçbir ismi satmayacak. Bunun bir sebebinin de yeni sezonda tek hedefin şampiyonluk olması ve bunun için hiçbir güç kaybına izin verilmeyeceği öğrenildi.(Milliyet)