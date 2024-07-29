SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya için Pepelu iddiası

Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen 25 yaşındaki Pepelu'yu gözüne kestirdi. Yakın zamanda İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacak olan Sarı-Lacivertliler, transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor. Pepelu, Sevilla formasıyla 39 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

1.86 boyundaki oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor. Genç futbolcu, kariyerinde kupa kaldırma sevinci yaşayamadı. Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. 25 yaşındaki Pepelu'nun piyasa değeri ise 22 milyon Euro. Pepelu, İspanya'nın U17, U18, U19 ve U21 takımlardında da boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda toplamda 2 gol sevinci yaşadı. (A Spor)