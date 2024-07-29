Son dakika haberi: Beşiktaş, Onana’nın bonservisini belirledi

Transfer dönem,nde renklerine bağladığı futbolcularla dikkatleri çeken Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerin başında ise Jean Onana geliyor.

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcu için Serie A ve Ligue 1'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Onana'nın bonservisini de belirleyen Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir rakam bekliyor.

Geçen sezonun bir kısmını Beşiktaş bir kısmını ise kiralık olarak Marsilya'da geçiren Onana, 24 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 841 dakika süre alan Onanai 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.