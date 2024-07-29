TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

"YAPANLARI KINIYORUM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen sezon Süper Lig'e yabancı hakem getirilmesini doğrul bulmadığını belirterek, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." ifadelerini kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri hakemler tarafından uzun süre alkışlandı.