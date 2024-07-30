8 numara için haber gelecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in 73. ölüm yıl dönümü için anma törenine katıldı.Cumartesi günü Beşiktaş ile Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz açıklarımız var.Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. İhtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek.8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz.Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haber vereceğiz.