8 numara için haber gelecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in 73. ölüm yıl dönümü için anma törenine katıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki törenin ardından soruları yanıtlayan Başkan Özbek, şunları söyledi:
Cumartesi günü Beşiktaş ile Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz açıklarımız var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz.
Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. İhtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek.
8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Onun için de son derece sıkı çalışıyoruz.
Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haber vereceğiz.