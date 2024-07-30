Allan Saint-Maximin: Fenerbahçe için ter dökme zamanı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, daha önce Süper Lig'den gelen teklife sıcak bakmadığını söyledi. Ancak Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından ikna olduğunu belirten Fransız kanat oyuncusu, idmanlarda arkadaşları ile kısa zamanda kaynaştı ve uyum sorununu aştı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe hakkında şunları söyledi:

"İstanbul'a ayak basar basmaz, taraftarın gösterdiği ilgi çok büyüktü. Bu da bana çok üst düzey bir kulübün parçası olduğumun duygusunu yaşattı. Ayrıca tribünlerin de coşkusunun, takım üzerindeki olumlu etkisini yakından izledim. Artık sahaya çıkma, takımım için ter dökme zamanı. Fenerbahçe'deki kaliteli kadro ile birlikte büyük başarılar yaşamak istiyorum. Çubuklu'yu sırtıma geçirmenin heyecanı beni şimdiden sardı. Lugano maçı ile başlayacağım Fenerbahçe serüveninde yeni hikayeler yazacağıma herkes emin olsun."