BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Emirhan Topçu transferini bitirdi

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Emirhan Topçu transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı kulüp ile Çaykur Rizespor, 23 yaşındaki savunmacının transferi için anlaşma sağladı.

Beşiktaş yönetimi İstanbul'da olan Emirhan Topçu ve menajeriyle bugün kontrat görüşmesi yapacak. Transferin yarın ya da perşembe günü resmileşmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği takasta herhangi bir futbolcu kullanılmadığı, Beşiktaş'ın Emirhan için bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. (Sports Digitale)