BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rafa Silva sevinci

Beşiktaş'ta Rafa Silva, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğenileri topladı. Yaklaşık 1 ay önce takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 3 hazırlık mücadelesinde 3 kez fileleri sarstı. Shaktar Donetsk maçında sol kanatta oynayan Rafa Silva, Grazer ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

IMMOBILE İLE UYUMU SEVİNDİRDİ

Tecrübeli futbolcu, Grazer'e 1, Gençlerbirliği'ne ise 2 gol attı. Özellikle top ayağına geldiğinde hücum bölgesinde oldukça hareketli ve etkili olan Rafa Silva'nın Ciro Immobile ile olan uyumu da camiayı sevindirdi.