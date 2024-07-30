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Giriş Tarihi: 30.7.2024 14:05 Son Güncelleme: 30.7.2024 14:09

Beşiktaş, Tayfur BingölEyüpspor'a kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

İHA
Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ü Eyüpspor’a kiraladı

Siyah-Beyazlı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

EYÜPSPOR DA AÇIKLADI
Eyüpspor Külübü de transferi "Eyüpspor'umuz, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Tayfur Bingöl'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı
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