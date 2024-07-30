FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da ipler yine Dzeko’da

Lugano ile deplasmandaki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında hat-trick yaparak 4-3'lük galibiyette en büyük payı olan Edin Dzeko, bugün yine Fenerbahçe'nin silahı olacak. Sezona müthiş başlayan 38'lik yıldıza teknik direktör Mourinho'nun da güveninin tam olduğu öğrenildi.

Bu arada Portekizli hocanın kadroda 3 ismi değiştirerek Kent'in yerine Oğuz Aydın'a, Krunic'in yerine İsmail Yüksek'e, Oosterwolde'nin yerine ise Ferdi'ye görev vermesi bekleniyor.