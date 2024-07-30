FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz, Kasımpaşa’ya

Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki savunmacı İstanbul'da kalıyor. Kasımpaşa'nın görüşme halinde olduğu Serdar Aziz'in lacivert beyazlı kulübün teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddeden tecrübeli oyuncunun kısa zamanda Kasımpaşa ile anlaşma sağlaması bekleniyor. 1.83 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 1528 dakikada sahaya çıkıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)