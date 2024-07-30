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Giriş Tarihi: 30.7.2024 13:51

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz, Kasımpaşa'ya

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çayışan Serdar Aziz'in yeni adresi Kasımpaşa oluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz, Kasımpaşa’ya

Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki savunmacı İstanbul'da kalıyor. Kasımpaşa'nın görüşme halinde olduğu Serdar Aziz'in lacivert beyazlı kulübün teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

İstanbul'dan ayrılmak istemediği için Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddeden tecrübeli oyuncunun kısa zamanda Kasımpaşa ile anlaşma sağlaması bekleniyor. 1.83 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 1528 dakikada sahaya çıkıp 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Ajansspor)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Aziz, Kasımpaşa'ya
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