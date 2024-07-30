GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Davinson Sanchez kararı

Galatasaray'da yeni sezon kadrosuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak takviye konusunda 8 numara transferi öne çıkarken ayrılacak isimlerin de durumları netleşiyor. Hazırlık dönemindeki performansı beğenilse de yabancı statüsüne takıldığı için yeni sezon planlamasındaki yeri zor görünen Yusuf Demir için formül bulundu.

Sarı-Kırmızılılar, genç kanat oyuncusunu 1 yıl daha kiralık gönderecek. Yusuf'un bu kez daha göz önünde bir ligde, daha iddialı bir takımda daha fazla süre alması sağlanacak. Galatasaray böylece Yusuf Demir'in yükselişini daha net takip ederek, önümüzdeki sezonlar için yeni bir karar verecek.

Galatasaray'da son gerçekleşen transfer zirvesinde gündeme gelen konulardan biri de Davinson Sanchez'le ilgiliydi. Sarı-Kırmızılılar'a birçok Avrupa kulübünden resmi olmayan teklifler getirildi. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimin Sanchez'le ilgili yönelttiği soruya, "Kesinlikle satmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacımız olacak" cevabını verince süreç başka şekilde gelişmeye başladı. (Milliyet)